Cette année, 494,7 milliards de dollars seront dépensés au niveau mondial dans les services 'cloud' publics par les utilisateurs finaux, soit un cinquième de plus sur une base annuelle. SaaS demeurera la branche principale, mais l'infrastructure et les postes de travail virtuels progresseront, selon l'analyste Gartner.

L'année dernière, on en était encore à 410,9 milliards de dollars. En 2022, il faudra y ajouter 20,4 pour cent et pour 2023, Gartner s'attend à ce que la barre des 600 milliards de dollars soit franchie.

Le fait que les dépenses dans le nuage continuent de grimper est à mettre au compte des entreprises qui font plus que simplement porter leur infrastructure sur site sur AWS ou Azure 'Le nuage est la machine qui pilote les organisations numériques', déclare Sid Nag, research vicepresident chez Gartner. 'Les CIO (...) sont réfléchis dans leur choix des fournisseurs de nuage public en vue d'obtenir les résultats professionnels et technologiques tout spécialement ciblés au niveau de leur transformation numérique.'

Gartner répartit les dépenses dans le nuage public en six services: Processus professionnels (BPaaS), Infrastructure d'applications (PaaS), Applications (SaaS), Gestion et sécurité, Infrastructure (IaaS) et Desktop (DaaS). La principale catégorie reste Saas avec 152 milliards de dollars. Selon Gartner, cela est dû au fait que le Software as a Service offre diverses manières d'accéder au marché. Pensez ici aux plates-formes 'cloud' ou au remplacement des logiciels classiques par SaaS, morcelé ou non.

Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2021 2022 2023 Cloud Business Process Services (BPaaS) 51,410 55,598 60,619 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 86,943 109,623 136,404 Cloud Application Services (SaaS) 152,184 176,622 208,080 Cloud Management and Security Services 26,665 30,471 35,218 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 91,642 119,717 156,276 Desktop as a Service (DaaS) 2,072 2,623 3,244 Total Market 410,915 494,654 599,840

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (April 2022)

La plus forte progression sera l'apanage d'Iaas, en croissance de 30,6 pour cent d'une année à l'autre. Mais DaaS et PaaS progresseront aussi respectivement de 26,6 et 26,1 pour cent, même s'il nous faut faire observer que Desktop as a Service, avec ses 2,6 milliards de dollars seulement, est de loin le segment le plus modeste dans le nuage public.

Enfin, Gartner indique que des éléments tels la conteneurisation, les Databases as a Services, l'AI ou l'apprentissage machine offriront plus de possibilités dans le nuage. Il en résulte que ces services seront proportionnellement plus coûteux que d'autres, ce qui fera à son tour grimper les dépenses totales dans le nuage public.

