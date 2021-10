Microsoft a préparé un patch en vue de résoudre les bugs faisant en sorte que certaines applications tournent jusqu'à quinze pour cent plus lentement sur les puces Ryzen d'AMD.

Il y a deux semaines, on apprenait que deux bugs au niveau de la combinaison AMD et Windows 11 provoquaient un ralentissement de certaines applis. Dans le premier cas, la latence (la durée de réaction) de la cache L3 est trois fois supérieure à celle sur Windows 10. Et dans le second cas, un thread n'est pas exécuté sur le coeur le plus rapide. L'impact exact dépend de l'application, mais d'une manière générale, certaines choses prestent moins bien qu'elles devraient.

Selon Ars Technica, un correctif devrait être disponible depuis ce week-end pour Windows Insiders, qui débarquerait dans les prochains jours aussi chez tous les utilisateurs de Windows 11.

Initialement, il régna une certaine inquiétude parmi les propriétaires d'AMD, après que la première mise à jour pour Windows 11 n'ait pas résolu le problème la semaine passé, voire l'avait même aggravé, selon les rumeurs. AMD avait par conséquent annoncé notamment sur Reddit qu'elle préparait encore et toujours une solution qui serait probablement déployée dans les prochains jours.

