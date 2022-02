L'Autorité des Services et Marchés Financiers (ASMF) a ces dernières semaines reçu des plaintes à propos de nouvelles plates-formes de trading frauduleuses actives en Belgique. Le contrôleur financier recommande par conséquent de n'absolument pas réagir aux propositions faites par tout un éventail de plates-formes de ce genre.

Les plates-formes en question attirent leurs victimes par des publicités factices sur des médias sociaux. Souvent, ces annonces mettent en évidence une personne connue. Elles recourent aussi à des applications mobiles pour appâter des clients potentiels. Il s'agit en l'occurrence d'une offre de monnaie virtuelle ou d'une formation, exploitée par les plates-formes de 'manière très agressive', selon l'ASMF.

Extorsion d'argent

'Les escrocs tentent même de convaincre les victimes de prendre le contrôle de leur ordinateur, afin d'y effectuer certains virements', affirme le contrôleur. 'En outre, les escrocs essaient d'inciter les victimes à investir des sommes toujours plus importantes. Ils affirment que seul un supplément financier de leur part est nécessaire pour débloquer leurs avoirs. Il s'agit là d'une technique en vue d'extorquer encore plus d'argent de leurs victimes.'

Ces dernières se plaignent de voir s'envoler leurs économies ou de ne plus entendre parler de ce type de plate-forme par la suite. Concrètement, l'ASMF met en garde contre une kyrielle de nouvelles plates-formes de trading. Cette liste est accessible via cette page web.

