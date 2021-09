Le contrôleur du marché indien trouve que Google abuse de la position dominante sur le marché de son système d'exploitation mobile Android. Voilà ce qu'annonce le journal Times of India, qui a consulté le rapport. Ce dernier sera étudié plus avant par les autorités qui détermineront s'il convient d'infliger une amende à Google.

Selon le journal, le contrôleur de la concurrence affirme que Google élabore des contrats unilatéraux pour la livraison d'appareils et d'applis mobiles. Le but serait de limiter une éventuelle concurrence et de veiller à ce que les appareils et les applis de Google conservent leur position dominante parmi les consommateurs. Google réduirait également l'utilisation d'autres moteurs de recherche dans Android.

'Simplement positif pour la concurrence'

Dans une réaction, Google affirme qu'Android a fait en sorte que les appareils mobiles deviennent plus abordables et que davantage d'Indiens aient par conséquent pu surfer sur le web que si le système d'exploitation n'avait pas existé. Voilà pourquoi Android s'avère tout simplement positif pour la concurrence, selon la firme technologique américaine.

