L'autorité britannique en charge de la concurrence se fait beaucoup de soucis à propos de la position dominante sur le marché occupée par Google et Apple et des effets que cela a sur les consommateurs. Selon la Competition and Markets Authority (CMA), les consommateurs sur le marché de la téléphonie mobile 'sont maintenus en tenaille' par ces firmes technologiques, ce qui réduit leur liberté de choix et peut faire grimper les prix.

La CMA est en train d'examiner en détail la position dominante de ces entreprises américaines au niveau des systèmes d'exploitation pour les téléphones mobiles et affirme qu'en raison de cette domination, elles ont véritablement développé leurs propres écosystèmes. Résultat: les consommateurs ont moins de choix. 'Apple et Google ont la mainmise sur la façon dont nous utilisons les téléphones mobiles. Nous sommes préoccupés par le fait qu'ainsi, des millions de personnes en Grande-Bretagne peuvent être défavorisés', prétend le directeur de la CMA.

Basculement plus facile

Le contrôleur étudie des options en vue de s'opposer à la puissance des entreprises en question. C'est ainsi qu'il devrait être plus aisé pour les utilisateurs de basculer entre les systèmes d'exploitation iOS d'Apple et Android de Google, sans pour autant perdre certaines fonctions ou données. La CMA s'intéresse de près aussi à l'App Store d'Apple et au Play Store de Google et à des solutions en vue de les contourner lors de l'installation d'applis.

