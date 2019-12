L'autorité britannique en charge de la concurrence poursuit son examen de l'accord conclu entre le géant des magasins web Amazon et l'entreprise de livraison de repas Deliveroo. Le contrôleur de cartels Competition & Markets Authority (CMA) a en effet annoncé ce qu'elle appelle une enquête de phase 2, pour savoir si l'accord en question est acceptable.

Au printemps dernier, la firme américaine Amazon annonçait vouloir investir plus d'un demi-milliard de dollars dans la britannique Deliveroo, pour permettre à cette dernière d'étendre son réseau et son équipe technologique. Amazon recevrait ainsi aussi une participation minoritaire dans Deliveroo qui, en Belgique et aux Pays-Bas notamment, concurrence Takeaway.

Le CMA va entre autres examiner si l'investissement consenti par Amazon pourrait entraîner une "diminution substantielle" de la concurrence en Grande-Bretagne. Le contrôleur de cartels est légalement autorisé à consacrer 24 semaines à l'enquête, et ce délai peut même être prolongé de huit semaines supplémentaires au maximum.