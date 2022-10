Toshiba aurait sélectionné un groupe d'entreprises, qui serait d'accord de la racheter. Elles veulent conjointement verser 2,8 billions de yens (19,5 milliards d'euros) pour s'emparer de la firme industrielle et technologique.

Cette information n'est pas encore formelle, mais des sources de l'agence de presse japonaise Kyodo signalent que Toshiba est prête à être rachetée. Ensuite, l'entreprise sortira de la Bourse. Ces derniers mois, Toshiba était à la recherche de repreneurs, dont deux restent pour l'instant dans la course, l'un dirigé par Japan Industrial Partners et l'autre par l'investisseur gouvernemental Japan Investment Corp.

Selon les sources de Kyodo, le groupe derrière Japan Industrial Partners aurait les plus grandes chances et serait occupé à garantir le financement. Il ne faut cependant pas encore éliminer définitivement Japan Investment Corp.

Années tumultueuses

Pour Toshiba, le rachat devrait être un nouveau chapitre de son existence. Un profond repositionnement s'avère nécessaire, surtout après que l'entreprise ait connu quelques années chaotiques. En 2015, elle dut faire face à un scandale comptable. Et en 2017, sa filiale américaine spécialisée en énergie nucléaire (Westinghouse Electric) fit faillite. Ces dernières années, quelques-unes de ses composantes furent également revendues, afin de maintenir la stabilité de l'entreprise. C'est ainsi que Sharp racheta la division PC en 2018.

Entre-temps, Toshiba a aussi changé plusieurs fois de CEO et a vu s'en aller diverses personnalités de haut rang. Il y eut aussi dans le passé le projet de scinder l'entreprise en trois parties, une procédure ramenée à deux entités cette année.

Au début de l'année, Toshiba déclara haut et fort qu'elle recherchait un repreneur. Elle trouva finalement dix candidats, dont les deux groupes susmentionnés subsistent. L'espoir est qu'un nouveau propriétaire remettre l'entreprise sur les bons rails.

