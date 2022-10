Le trimestre dernier, le fournisseur de services de navigation TomTom a enregistré une progression de son chiffre d'affaires. C'est surtout l'importante division Location Technology qui y a contribué le plus.

L'entreprise d'Amsterdam s'attend cette année à réaliser un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes précédentes et ne modifie pas non plus ses prévisions pour l'an prochain. L'entreprise met cependant en garde contre les incertitudes macroéconomiques qui freinent la production automobile au niveau mondial.

TomTom a récemment réussi à s'attirer un gros client, à savoir Hyundai Motor. Toutes les voitures en Europe du constructeur asiatique seront équipées de cartes et d'informations routières de TomTom. Durant la période concernée, TomTom a également mené à bien la réorganisation précédemment amorcée de sa division des cartes. TomTom collabore aussi avec l'autorité allemande des transports en vue d'améliorer la sécurité sur les routes en Allemagne.

Chez Location Technology, qui couvre les services aux entreprises et les produits de navigation pour l'industrie automobile, il fut question au troisième trimestre d'une croissance de 14 pour cent du chiffre d'affaires. Cette division a contribué ainsi à hauteur de 108,3 millions d'euros au chiffre d'affaires global de 136,3 millions d'euros.

La branche à la consommation qui fabrique notamment des boîtiers de navigation, a, elle, perdu 13 pour cent de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 28 millions d'euros. En fin de compte, il reste une perte de 17,8 millions d'euros, contre une perte de 22,5 millions un an plus tôt.

