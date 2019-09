Un chercheur de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a développé une plate-forme de présentation basée web, qui s'avère plus dynamique et interactive que les applications existantes telles Microsoft PowerPoint, Prezi ou Google Slides. Il entend ainsi mettre fin aux anciens concepts de présentation. Le projet se trouve encore en phase de recherche, mais la VUB examine la possibilité de créer une spin-off en vue de commercialiser le logiciel.

"Le principal problème que posent les outils existants, c'est qu'ils se basent sur d'anciens concepts de présentation: on commence par le début, on poursuit sur sa lancée et ce, jusqu'à la fin. Mais quiconque a déjà effectué des présentations, sait que cela ne marche pas ainsi. Il est parfois important de revenir à un point précédent ou, dans le cas d'une vidéo, d'effectuer un zoom sur un élément. Il y a aussi le cas où quelqu'un veut voir une mise à jour d'un graphique via un paramètre différent, afin de pouvoir procéder à une comparaison. Et puis, il y a également les questions inattendues. Tout est certes déjà possible, mais particulièrement compliqué. En outre, les possibilités des outils de présentation n'ont pas évolué avec la technologie."

...