Le shopping via des plates-formes de médias sociaux telles Facebook, TikTok et WeChat devient toujours plus populaire et croîtra au cours des années à venir trois fois plus vite qu'effectuer ses emplettes dans les magasins traditionnels. Telle est l'attente du cabinet d'analystes Accenture. En l'occurrence, la croissance en question sera surtout à mettre au compte des jeunes.

La valeur de ce qu'on appelle le commerce social, dont les transactions se font entièrement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, atteindra 1,2 billion de dollars (plus d'1 billion d'euros après conversion) en 2025, comme l'a calculé Accenture. En 2021, les dépenses sur les médias sociaux ont été de 492 milliards de dollars, soit plus de 435 milliards d'euros.

Influenceurs en ligne

Les vêtements, l'électronique et les produits ménagers sont les plus achetés via les plates-formes. Les produits sanitaires deviendront également plus populaires au fur et à mesure que les influenceurs en ligne élargiront leur public-cible. Selon Accenture, cette croissance est aussi une bonne nouvelle pour les PME. Plus de la moitié des utilisateurs interrogés ont en effet indiqué qu'ils accordaient la préférence à de plus petites entreprises plutôt qu'à des marques en vue.

L'année dernière, quelque 3,5 milliards de personnes ont utilisé les médias sociaux, toujours d'après Accenture. En moyenne, les gens ont passé deux heures et demie par jour sur les médias sociaux. En Chine, les citoyens effectuent la plupart de leurs achats de cette façon, mais la progression la plus forte est enregistrée sur des marchés émergents tels l'Inde et le Brésil.

Accenture a pris en compte plus de dix mille utilisateurs des médias sociaux en Chine, au Brésil, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

