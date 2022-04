Quiconque insère des annonces sur Facebook, a tout intérêt à vérifier si elles ne disparaissent pas par erreur. Plusieurs utilisateurs signalent en effet que la plate-forme a connu cette semaine des problèmes avec des publicités.

Divers annonceurs sur Facebook indiquent que des publicités qu'ils avaient insérées cette semaine, ont subitement disparu automatiquement. Les problèmes paraissent se manifester de manière très aléatoire, mais il semble néanmoins que des annonces ont disparu mardi à 19 heures PST (mercredi 4 heures du matin chez nous), selon Searchengineland.com.

En Belgique aussi

On n'en connaît pas encore la cause ou l'explication. On ignore aussi si les problèmes se manifestent au niveau mondial ou uniquement dans certaines zones ou sur certains comptes.

Une enquête rapide de Data News nous apprend qu'au moins un acteur belge a remarqué que certaines de ses publicités ont bien été désactivées. Il s'agirait toutefois d'une petite partie des annonces, mais les plus efficientes, un phénomène confirmé du reste par d'autres témoignages sur Twitter.

Searchengineland recommande aux annonceurs de vérifier par souci de sécurité si leur publicité n'a pas été automatiquement désactivée. Un utilisateur conseille pour sa part de filtrer dans le module de gestion de Facebook les annonces qui ont été supprimées, après avoir été diffusées.

