Un bug dans le Software Development Kit de Facebook a fait se crasher un tas d'applis iOS. Spotify, Pinterest, TikTok et Tinder notamment en ont été les victimes. Le problème serait entre-temps résolu.

Le bug a été découvert dans la nuit de mercredi à jeudi, après que des plaintes à propos d'applis qui se crashaient, commençaient à affluer, notamment chez Downdetector. Les applis se plantaient dès qu'elles étaient ouvertes. La cause en est une faille dans le SDK de Facebook, un kit qui permet aux utilisateurs de se connecter à d'autres applis avec leur compte Facebook. Les applis utilisant le SDK - et elles sont nombreuses - établissent une connexion avec les serveurs de Facebook dès qu'elles sont ouvertes. Sauf que cette fois, il y avait comme un problème!

Des développeurs ont regroupé leurs rapports sur le sujet sur Github entre autres. Facebook aurait entre-temps corrigé le bug. On ne connaît pas le nombre total d'applis concernées.

