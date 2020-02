Google Photos a par inadvertance transféré des vidéos privées à d'autres destinataires. Dans un courriel adressé à quelques utilisateurs, le géant technologique a évoqué un 'problème technique'.

Google a envoyé un mail à quelques-uns de ses utilisateurs pour leur signaler que des vidéos privées les concernant avaient été expédiées par mégarde à des inconnus. Il s'agit d'utilisateurs de Google Photos Takeout, un service vous permettant de télécharger vos propres données ou, dans le cas du présent incident technique, de vidéos d'autrui.

L'erreur a été commise entre le 21 et le 25 novembre de l'année dernière et aurait touché un petit nombre d'utilisateurs. L'entreprise n'a spécifié ni comment cet incident était survenu, ni combien de personnes ont vu leurs vidéos être expédiées à d'autres. Google révèle pour sa part qu'il s'agit de moins de 0,01 pour cent des utilisateurs de Google Photos Takeout, qui ont été lésés par un bug. Tout le monde n'utilise pas Takeout, mais Google Photos possède pour sa part plus d'un milliard d'utilisateurs, ce qui fait que le nombre de victimes pourrait être supérieur.

