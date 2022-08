Un Britannique traîne Sony en Justice à cause de la commission de trente pour cent que l'entreprise facture sur les achats effectués dans le PlayStation Store. Il prétend que les clients paient de ce fait exagérément leurs achats.

Divers médias britanniques, dont Sky News et The Guardian, signalent qu'Alex Neill veut intenter un procès à Sony, par lequel il demande un dédommagement de 562 livres par client, ce qui se traduirait en tout par une indemnisation de 5 milliards de livres. Neill est CEO de Resolver, une organisation de défense des consommateurs.

Clauses abusives

Le Britannique affirme que Sony impose des clauses abusives aux développeurs et aux éditeurs. La commission facturée par Sony serait aussi préjudiciable aux consommateurs, étant donné que les développeurs et les éditeurs répercutent ces coûts sur ces derniers. A cause de cette commission, les clients doivent donc payer plus cher, selon Neill.

Les commissions prélevées dans les magasins de jeux et d'applis sont depuis longtemps déjà un modèle commercial pour les fabricants de matériel. Les consoles de jeu telles les Xbox et PlayStation sont par conséquent vendues au meilleur prix possible, afin que davantage de clients en achètent une et ensuite évidemment aussi les indispensables jeux. Ces commissions sont pointées du doigt ces dernières années. C'est ainsi qu'Apple et Google entre autres ont été contraintes de réduire les commissions qu'elles prélèvent sur les applis dans leurs magasins iOS et Android.

En collaboration avec Dutch IT Channel

