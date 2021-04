Au premier trimestre de cette année, Snapchat a accueilli 22 pour cent d'utilisateurs en plus par rapport à il y a un an. Sa société mère Snap a profité aussi de l'intérêt accru des annonceurs pour l'appli.

Au cours de trois premiers mois de 2021, 51 millions d'utilisateurs actifs au quotidien sont venus s'ajouter à Snapchat. En tout, 280 millions de personnes s'envoient à présent journellement via l'appli des messages vidéo et photo temporairement visibles, aussi appelés 'snaps'. Une partie de la popularité de Snapchat repose dans tous les effets visuels qu'on peut ajouter aux images.

Selon le directeur Evan Spiegel, la réouverture d'importantes parties de la société ne contrarie pas l'entreprise technologique. Même si les gens peuvent à nouveau se rencontrer physiquement, comme c'est toujours plus le cas aux Etats-Unis, ils veulent continuer de garder leurs contacts au moyen de 'snaps', selon lui.

Ces derniers temps, Snapchat a fait grand cas de possibilités commerciales pour d'autres marques au sein de l'appli. C'est ainsi que l'entreprise a mis au point des effets 3D spéciaux destinés à promouvoir une collaboration entre les marques de vêtements Gucci et The North Face. De plus, Snap a conclu une coopération avec le groupe de journaux Gannett, afin de focaliser l'attention des plus petites entreprises sur les possibilités publicitaires de la firme technologique.

Snap, qui ne doit ses rentrées quasi exclusivement aux annonces publicitaires, a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de pratiquement 770 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 66 pour cent par rapport à il y a un an. Malgré tous les investissements dans de nouvelles fonctions, l'entreprise est cependant encore et toujours en perte. Pour le premier trimestre, il était ainsi question d'une perte nette de 286 millions de dollars.

Au cours de trois premiers mois de 2021, 51 millions d'utilisateurs actifs au quotidien sont venus s'ajouter à Snapchat. En tout, 280 millions de personnes s'envoient à présent journellement via l'appli des messages vidéo et photo temporairement visibles, aussi appelés 'snaps'. Une partie de la popularité de Snapchat repose dans tous les effets visuels qu'on peut ajouter aux images.Selon le directeur Evan Spiegel, la réouverture d'importantes parties de la société ne contrarie pas l'entreprise technologique. Même si les gens peuvent à nouveau se rencontrer physiquement, comme c'est toujours plus le cas aux Etats-Unis, ils veulent continuer de garder leurs contacts au moyen de 'snaps', selon lui.Ces derniers temps, Snapchat a fait grand cas de possibilités commerciales pour d'autres marques au sein de l'appli. C'est ainsi que l'entreprise a mis au point des effets 3D spéciaux destinés à promouvoir une collaboration entre les marques de vêtements Gucci et The North Face. De plus, Snap a conclu une coopération avec le groupe de journaux Gannett, afin de focaliser l'attention des plus petites entreprises sur les possibilités publicitaires de la firme technologique.Snap, qui ne doit ses rentrées quasi exclusivement aux annonces publicitaires, a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de pratiquement 770 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 66 pour cent par rapport à il y a un an. Malgré tous les investissements dans de nouvelles fonctions, l'entreprise est cependant encore et toujours en perte. Pour le premier trimestre, il était ainsi question d'une perte nette de 286 millions de dollars.