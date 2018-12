Un Belge dirigera dorénavant CTG

Gydé travaille depuis octobre 1990 déjà pour Computer Task Group, mieux connu sous l'appellation CTG. Depuis 2000, il y est responsable des activités européennes, dont il est actuellement le président, en plus d'être executive vicepresident et directeur général. Entre octobre 2014 et avril 2015, il assuma déjà quelque temps ad intérim l'ensemble des activités mondiales en tant que vicepresident Operations.

Dans le passé, Gydé dirigea également les activités belges de l'entreprise. Il a suivi une formation d'ingénieur civil en construction (à l'université de Gand) et a décroché un MBA à l'Antwerp Management School.

Le directeur belge prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars 2019. C'est à cette date que l'actuel CEO, Bud Crumlish, partira à la retraite après avoir passé 28 années à la tête de l'entreprise. Gydé a été choisi à l'unanimité par le conseil d'administration de l'entreprise et y siégera également.