Un bateau sans équipage est en train de traverser l'Océan Atlantique de manière autonome. Le navire belge est parti vendredi des Sables-d'Olonne dans l'ouest de la France. Sa destination finale est l'île de la Guadeloupe dans les Caraïbes, 7.000 kilomètres plus loin. Jamais encore un bateau autonome n'a parcouru l'océan.

Le bateau s'appelle le Mahi One et a été construit par quatre ingénieurs de Louvain. Il utilise des capteurs, des caméras et le GPS pour prendre lui-même les décisions quant au cap à suivre. Personne ne pourra intervenir ou effectuer des ajustements. Les initiateurs du projet ne craignent pas les collisions, mais bien les déchets flottants, comme ils l'ont dit au journal De Tijd ce mercredi.

Le bateau fait 4 mètres de long et plus d'1 mètre de large. Son nom provient du mahi-mahi, un poisson aussi appelé maquereau doré.

Le bateau aura probablement besoin de trois mois pour arriver à destination. La ligne d'arrivée a été fixée à deux cents kilomètres au large de la côte de la Guadeloupe, en pleine mer donc, afin d'éviter que ses panneaux solaires puissent être volés. Le bateau aurait en fait dû appareiller en mai déjà, mais le départ a été reporté, parce que son appareillage électronique avait subi des dommages à cause du sel marin.