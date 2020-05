Sage Belux et l'anversoise Accounton ont mis au point un assistant virtuel, capable de fournir aux comptables des réponses aux nombreuses questions qui se posent au sujet du covid-19. Les entreprises mettent leur outil gratuitement à leur disposition.

Les comptables sont actuellement submergés de questions liées aux mesures de soutien instaurées par les pouvoirs publics à cause du coronavirus. L'assistant AI de Sage et d'Accounton tente de les aider sur le plan de la numérisation et de l'automatisation des tâches répétitives, afin qu'ils 'puissent travailler de manière efficiente et mieux accompagner et conseiller leurs clients et PME'.

L'assistant virtuel offre son aide pour les questions fréquemment posées au sujet de thèmes tels les formes de sociétés et les frais professionnels, et propose des liens de calendrier intégrés en matière de rendez-vous.

Sage Belux est spécialisée dans les solutions 'cloud' au niveau de la comptabilité, des paiements et de la gestion. Pour l'assistant virtuel, elle a uni ses forces à celles d'Accounton, qui est active depuis un an dans le secteur comptable et qui peut s'appuyer sur une expérience préalable dans le domaine juridique.

Les comptables sont actuellement submergés de questions liées aux mesures de soutien instaurées par les pouvoirs publics à cause du coronavirus. L'assistant AI de Sage et d'Accounton tente de les aider sur le plan de la numérisation et de l'automatisation des tâches répétitives, afin qu'ils 'puissent travailler de manière efficiente et mieux accompagner et conseiller leurs clients et PME'.L'assistant virtuel offre son aide pour les questions fréquemment posées au sujet de thèmes tels les formes de sociétés et les frais professionnels, et propose des liens de calendrier intégrés en matière de rendez-vous.Sage Belux est spécialisée dans les solutions 'cloud' au niveau de la comptabilité, des paiements et de la gestion. Pour l'assistant virtuel, elle a uni ses forces à celles d'Accounton, qui est active depuis un an dans le secteur comptable et qui peut s'appuyer sur une expérience préalable dans le domaine juridique.