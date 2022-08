Un ancien employé de Twitter a été jugé mardi coupable d'avoir espionné des usagers du réseau social pour le compte de l'Arabie saoudite, qui cherchait à connaître l'identité de personnes critiques du régime et de la famille royale.

Le jury d'un tribunal de San Francisco a décidé qu'Ahmad Abouammo avait bien vendu des informations personnelles sur des utilisateurs anonymes à Riyad, en échange de dizaines de milliers de dollars. Il risque entre 10 et 20 ans de prison pour avoir agi pour le compte d'un gouvernement étranger et pour blanchiment d'argent, fraude et falsification de documents. Sa peine sera prononcée à une date ultérieure.

"Les preuves ont montré que, pour de l'argent et alors qu'il pensait faire ça à l'abri des regards, le prévenu a vendu son poste (d'employé de Twitter, ndlr) à un proche" de la famille royale saoudienne, a déclaré le procureur fédéral Colin Sampson au jury la semaine dernière, après deux semaines de procès. Ce verdict intervient après les critiques adressées par les défenseurs des droits humains à Joe Biden et Emmanuel Macron pour leur politique diplomatique à l'égard du prince héritier Mohammed ben Salmane, écarté de la scène internationale après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite en Turquie en 2018.

Ahmad Abouammo a été arrêté à Seattle en novembre 2019. Le parquet lui reproche, ainsi qu'à un autre ex-employé de Twitter, Ali Alzabarah, d'avoir été approché par Riyad fin 2014-début 2015 afin de transmettre des données d'utilisateurs accessibles uniquement en interne (adresse email, numéro de téléphone, date de naissance, etc.). M. Abouammo a quitté Twitter en 2015. Ali Alzabarah, un Saoudien, est parti des Etats-Unis. Twitter, sollicité par l'AFP, n'a pas souhaité commenter le verdict.

