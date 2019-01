Un algorithme de compression d'une entreprise belge devient une norme ISO internationale

L'histoire débuta en 2016, lorsque l'association JPEG lança un appel pour un nouveau codec. La startup intoPIX, qui venait avec TICO de créer son premier algorithme de compression, décida de relever le défi et de présenter sa nouvelle technologie. Lorsqu'elle fut choisie l'année dernière par le groupe JPEG, elle fut baptisée JPEG XS. Depuis lors, intoPIX est autorisée à diriger le processus de standardisation.

A présent, l'entreprise, qui est installée dans le Brabant Wallon, annonce que JPEG XS va aussi devenir une norme ISO internationale. JPEG XS rejoint ainsi le format bien connu JPEG, la norme de compression qui veille à présent à ce qu'internet ne croule pas sous le poids des milliards de téraoctets de photos qui y sont déposées chaque jour. Ici aussi du reste, on trouvait une invention belge, puisque la recherche sur les ondelettes de la mathématicienne Ingrid Daubechies mena au développement du format JPEG 2000.

JPEG XS doit cependant devenir la norme d'un futur, dans lequel la 5G, la réalité virtuelle, les drones et les voitures autonomes constitueront une partie de notre vie de tous les jours. Il sera donc important que les vidéos puissent être envoyées en allant de pair avec une faible consommation d'énergie des batteries et une latence minimale.

Les voitures autonomes se fient par exemple aux capteurs d'images pour éviter les accidents, ce qui fait qu'un retard d'une fraction de seconde pourrait être fatal. JPEG XS compresse les images de manière telle que cette latence est limitée à une microseconde, le minimum absolu.

La toute première norme de compression ISO par une entreprise belge

"JPEG XS est la toute première norme de compression ISO à avoir été inventée en Belgique. Cela a été rendu possible grâce à une équipe de vingt jeunes ingénieurs dévoués et créatifs. Durant le processus de standardisation et les évaluations de qualité, nous avons pu en outre compter sur l'expertise et le support des universités belges UCL et VUB", explique Pascal Pellegrin, responsable R&D chez intoPIX.

Pellegrin qualifie aussi JPEG XS de véritable jalon pour son entreprise: "Elle servira d'important catalyseur pour nos ambitions de croissance internationales au cours des prochaines années. Nous sommes impatients de voir notre technologie s'imposer dans des tas d'applications."