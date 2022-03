D'après des rumeurs, Apple aurait été spoliée de plus de dix millions de dollars (quelque neuf millions d'euros après conversion). Il est question d'un acheteur de l'entreprise qui aurait abusé de sa fonction. L'homme a été accusé d'escroquerie aux Etats-Unis.

En sa qualité d'acheteur, le suspect négociait avec des fournisseurs de produits Apple, selon l'agence de presse Reuters notamment. C'est ainsi qu'il a passé des commandes auprès de divers acteurs du genre et a enregistré les factures correspondantes dans le système des achats, après quoi Apple s'est acquittée des factures en question.

De pots de vin à de fausses factures

L'ex-collaborateur aurait entre autres accepté des pots de vin, effectué des vols avec l'aide de commandes de réparation contrefaites, et envoyé de fausses factures. De plus, l'homme se serait rendu coupable de fraude fiscale et de blanchiment. Deux vendeurs qui auraient négocié avec l'ex-acheteur d'Apple, ont du reste été condamnés en décembre déjà pour blanchiment et fraude. Il s'agit de deux fournisseurs s'étant livré à des opérations commerciales avec Apple et le suspect. Ils avaient précédemment déjà reconnu ce genre de pratiques.

