Umicore prévoit une 'performance solide' en 2020, malgré le contexte compliqué

Umicore s'attend à une "performance solide" cette année malgré un contexte de marché "compliqué et sans précédent", indique le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage lundi. Il prévoit un EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté situé entre 465 et 490 millions d'euros pour l'année complète.