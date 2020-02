Ultimaker, leader du marché mondial dans le domaine de l'impression 3D desktop, a renforcé son équipe dirigeante par quatre nouveaux collaborateurs.

Sebastiaan Verhaar, dans son rôle de Chief Commercial Officer (CCO), sera chargé de stimuler la croissance d'Ultimaker dans les régions APAC, EMEA et aux Etats-Unis. Il capitalisera ainsi sur les succès des équipes commerciales régionales. Verhaar possède plus de seize années d'expérience dans des entreprises telles Equinix et Google, où il a mis en oeuvre et accompagné des équipes de vente et de développement d'activités au niveau international et ce, dans plusieurs secteurs, dont les services de données internet, les télécommunications, les logiciels professionnels, SaaS, le nuage et l'IoT.

Les plans de croissance d'Ultimaker nécessitent un renforcement et un élargissement de l'organisation à l'échelle planétaire. Pour les soutenir, Mariska van IJzerloo a été engagée au poste de Chief People Officer (CPO). Elle sera responsable des ressources humaines, de l'évolution du personnel et du leadership, ainsi que de la durabilité. van IJzerloo possède plus de quinze années d'expérience en tant que dirigeante d'organisations telles Reebok, Denso, Arcadis et Ampelmann.

En qualité de nouveau Chief Information Officer (CIO) chez Ultimake, Siebe Beintema aidera à définir plus avant la stratégie IT de l'entreprise, ce qui permettra de soutenir la croissance et le développement de l'IT et des équipes liées à cette dernière. Beintema dispose d'une longue expertise après avoir exercé des fonctions d'IT-Management et de CIO pour des firmes telles Thomas Cook et Lefebvre Sarrut Group/Sdu. Chez Ultimaker, il sera en charge de la gestion IT, du développement web, de l'ERP et de la plate-forme de livraison de logiciels et de services.

Beintema collaborera étroitement avec Paul Heijmans, qui a été recruté pour occuper la fonction de VP Application Software R&D. Heijmans dirigera le département des applications R&D et fera rapport à Dick Moerkens, CTO chez Ultimaker. Il apporte plus de vingt années d'expérience en ingénierie logicielle, notamment dans le développement de logiciels sur mesure, la conception de produits logiciels, ainsi que dans le domaine du 'Software as a Service'. Heijmans se concentrera sur l'élaboration et l'exécution de la stratégie software d'Ultimaker, sur le développement d'Ultimaker Cura et sur d'autres futurs services liés au software.

