Uber a émis une offre de rachat sur le fournisseur de repas Grubhub. Si cette reprise se confirmait, Uber s'emparerait de toutes les actions de la plate-forme de livraison de repas. La valeur estimée de Grubhub est actuellement de 4,5 milliards de dollars.

Uber, surtout connue pour son service de taxi, a déjà étoffé sa gamme avec les vélos et exploite en outre son propre service de livraison alimentaire: Uber Eats. L'entreprise possède ainsi quelque 20 pour cent du marché américain. Pour sa part, Grubhub dispose de 30 pour cent environ de ce gâteau. Conjointement, le duo serait le numéro un, selon l'agence de presse Bloomberg.

Il est assez logique qu'Uber veuille étendre ses livraisons de repas. Le service de taxi de l'entreprise était à peine utilisé ces derniers mois à cause du confinement. Au dernier trimestre, Uber a essuyé une perte de 2,9 milliards de dollars et a enregistré un recul de pas moins de 80 pour cent de l'utilisation de son service de taxi. Par contre, les livraisons à domicile d'Uber Eats ont progressé de 89 pour cent par rapport à l'année dernière.

Uber, surtout connue pour son service de taxi, a déjà étoffé sa gamme avec les vélos et exploite en outre son propre service de livraison alimentaire: Uber Eats. L'entreprise possède ainsi quelque 20 pour cent du marché américain. Pour sa part, Grubhub dispose de 30 pour cent environ de ce gâteau. Conjointement, le duo serait le numéro un, selon l'agence de presse Bloomberg.Il est assez logique qu'Uber veuille étendre ses livraisons de repas. Le service de taxi de l'entreprise était à peine utilisé ces derniers mois à cause du confinement. Au dernier trimestre, Uber a essuyé une perte de 2,9 milliards de dollars et a enregistré un recul de pas moins de 80 pour cent de l'utilisation de son service de taxi. Par contre, les livraisons à domicile d'Uber Eats ont progressé de 89 pour cent par rapport à l'année dernière.