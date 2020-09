En collaboration avec le spécialiste en leasing de voitures CarTrawler, Uber va dans son appli proposer des véhicules en location en Grande-Bretagne. Ce lancement de voitures en leasing succèdera à des essais précédents réalisés en France et en Australie.

Les utilisateurs pourront dans l'appli sélectionner la fonction 'Uber Rent' et choisir la voiture qu'ils souhaitent pour la date et le lieu voulus. La voiture sera ensuite mise à disposition dans une agence de leasing, selon le site d'actualité technologique The Verge.

Ce n'est pas la première fois qu'Uber propose des voitures en leasing. Précédemment, l'entreprise l'avait en effet déjà fait en collaboration avec la firme Getaround aux Etats-Unis, mais elle avait par la suite interrompu ce programme pour les consommateurs pour s'orienter davantage vers la location de voitures pour ses propres chauffeurs.

En raison de la pandémie du corona, Uber envisage sans doute une nouvelle opportunité dans la location de véhicule aux particuliers. Malgré les mesures de prévention prises par les gens, ils courent toujours un risque, lorsqu'ils se font véhiculer dans une voiture conduite par un chauffeur. La voiture de location représente dès lors une alternative plus sûre.

