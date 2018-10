Uber va elle-même appeler le 112

Les utilisateurs de l'appli de taxi Uber pourront bientôt avec celle-ci activer une alarme en cas de problème. L'appli appellera automatiquement le 112 et signalera la position exacte et le numéro de plaque de la voiture à une centrale d'alarme. Les passagers, chauffeurs et coursiers d'Uber Eats pourront sous peu utiliser ce bouton d'urgence.