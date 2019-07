Uber teste un abonnement 'all-in'

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data news.

Uber prépare un nouveau service sous la forme d'un abonnement. Ses utilisateurs recevront alors des ristournes sur des courses en taxi, bénéficieront de repas fournis gratuitement à domicile via Uber Eats et ne devront plus payer la location d'un vélo ou d'un scooter auprès de la filiale Uber JUMP.