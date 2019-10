Uber entend lancer bientôt une nouvelle appli sur le marché. Ses utilisateurs pourront y commander à la fois des courses en taxi et des repas. Uber et Uber Eats seront donc regroupées. Le nouvelle appli devrait devenir "le système d'exploitation de votre vie quotidienne", selon Uber. Le tout est actuellement testé dans des centaines de villes.

Uber planche aussi sur quelques autres innovations. L'une d'elles est un code pin. Le passager d'un taxi recevra un code de quatre chiffres à transmettre au chauffeur. Ce n'est qu'après que ce dernier aura saisi le code dans l'appli que le course en taxi démarrera.

De plus, Uber souhaite utiliser l'ultrason pour contrôler si les passagers se trouvent dans la bonne voiture. A certains endroits, les chauffeurs et les passagers pourront sous peu envoyer automatiquement un SMS à une centrale d'alarme, pour que la police, les pompiers et le service d'ambulance sachent qui se trouve dans telle ou telle voiture, quel en est le numéro de plaque et son emplacement exact.