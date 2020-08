Uber pourrait geler ses activités en Californie à cause du statut de ses chauffeurs

Il est possible qu'Uber interrompe ses activités de taxi dans l'état américain de Californie, selon le CEO Dara Khosrowshahi, qui s'est adressé à la chaîne d'actualité MSNBC. Plus tôt cette semaine, un juge avait approuvé une ordonnance provisoire obligeant dorénavant Uber et Lyft à prendre à leur service des chauffeurs ayant le statut d'employés fixes.

Uber entend d'ici 2025 adopter le 100 pour cent électrique aux Pays-Bas.