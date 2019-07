Deux membres de la direction d'Uber, à savoir Arianna Huffington et Matt Cohler, quittent l'entreprise.

Uber a vu deux de ses directeurs s'en aller. Arianna Huffington, fondatrice de The Huffington Post et actuellement fondatrice et CEO de la firme anti-burnout Thrive Global, a en effet quitté son poste, alors que Matt Cohler, CEO de Benchmark, délaisse le conseil d'administration.

Huffington affirme que sa nouvelle entreprise, Thrive, est en forte croissance et exige donc davantage de temps de sa part. Quant à Cohler, il ne donne aucune raison particulière à son départ, mais déclare qu'il continuera de suivre de près l'avenir d'Uber. Avec le départ de Cohler, Benchmark, l'un des principaux investisseurs d'Uber, ne dispose plus de siège au sein du conseil d'administration.

Les deux directeurs se distinguèrent par le rôle qu'ils jouèrent dans le passé parfois théâtral d'Uber. Arianna Huffington est considérée comme une fidèle alliée du fondateur d'Uber, Travis Kalanick, qui s'en alla fin 2017 au beau milieu d'un tas de controverses liées notamment à une culture d'entreprise délétère. De son côté, Cohler avait l'année dernière intenté un procès à l'encontre de ce même Kalanick, pour fraude, qui est entre-temps terminé.

Selon Uber, les deux directeurs s'en vont de leur plein gré, sans qu'il soit question d'un quelconque litige.