Uber a décidé de monter un fonds d'un million d'euros pour soutenir financièrement les chauffeurs privés de courses depuis vendredi. Les chauffeurs éligibles recevront 500 euros.

Tous les titulaires de licence LVC/VVB qui ont fourni au moins 10 courses via l'application Uber en octobre et en novembre 2021 auront accès au fonds. Aucune action n'est requise de leur part.

"Nous espérons que ce fonds vous aidera, vous et votre famille, le temps que le Parlement mette en place une solution d'urgence dans les tous prochains jours", souligne Uber.

