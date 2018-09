Twitter va réintroduire la ligne du temps chronologique

En 2016, Twitter remplaça la ligne du temps chronologique traditionnelle, où les tweets à lire se présentaient dans un ordre inversé de leur date de publication, par une ligne du temps algorithmique. Ce flux de tweets et de 'posts' se base sur ce que l'algorithme 'pense' être le mieux pour vous et vous propose notamment les 'posts' les plus populaires et les tweets aimés par d'autres.

Cette adaptation n'avait guère été appréciée par les utilisateurs. Il serait donc désormais bientôt possible de voir d'abord les tweets les plus récents, comme avant. L'ajustement devrait être déployé 'au cours des prochaines semaines', selon Twitter.