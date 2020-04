Twitter a bloqué jeudi plusieurs milliers de comptes factices. Ils étaient utilisés pour diffuser de la propagande au nom de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte et de l'Indonésie notamment. Parmi ces comptes, on recensait aussi une campagne d'influence serbe.

Twitter a notamment supprimé 2.541 comptes du réseau égyptien El Fagr. Ils diffusaient des critiques à l'égard de l'Iran, du Qatar et de la Turquie, à savoir les pays avec lesquels l'Egypte est régulièrement brouillée. Selon Twitter, le réseau agissait probablement à la demande du gouvernement égyptien. L'année dernière déjà, Facebook avait également supprimé des centaines de pages d'El Fagr.

En outre, Twitter a mis hors ligne 5.350 comptes faisant l'apologie des autorités saoudiennes et critiquant le Qatar et la Turquie. Par ailleurs, un collaborateur du gouvernement du Honduras a à lui tout seul créé 3.104 faux comptes 'retweetant' chaque tweet du président hondurien. Selon Twitter, l'Indonésie utilisait également 795 comptes factices en vue de diffuser de la propagande à l'encontre du mouvement pour l'indépendance en Papouasie occidentale. Enfin, le service de messagerie a aussi bloqué 8.558 comptes faisant la promotion du parti au pouvoir en Serbie.

