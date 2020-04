Twitter adapte l'un de ses paramètres de confidentialité, ce qui fait que les annonceurs recevront davantage de données sur les utilisateurs. Cette mesure ne s'applique cependant pas aux utilisateurs européens.

Dans les paramètres de Twitter, vous pouvez indiquer si vous voulez partager certaines données de mesurage avec des partenaires analytiques et publicitaires. Ce sont là les données que les annonceurs peuvent utiliser pour envoyer de meilleures publicités ciblées aux utilisateurs. Le choix de limiter cela est désormais supprimé.

The Register a observé dans le rapport financier de Twitter que l'entreprise avait déjà signalé que le paramètre en question compliquait ses rentrées financières. Plus de données, cela signifie en effet plus d'annonces (ou des annonces plus chèrement vendues) et donc plus de rentrées. Il s'agit notamment de données sur ce qu'un utilisateur a vu et sur ses centres d'intérêt sur la plate-forme.

La mesure n'est cependant pas applicable aux Européens à cause de la réglementation sévère de l'UE en matière de respect de la vie privée. Les utilisateurs de Grande-Bretagne, Liechtenstein, Norvège et Suisse peuvent eux aussi encore et toujours activer ou garder cette option.

