Depuis le 23 novembre, Twitter a cessé de prendre des mesures contre la désinformation sur la pandémie du corona. Les comptes propageant ce genre de désinformation ne sont plus bloqués, et les messages véhiculant de fausses informations ne sont plus supprimés.

Voilà ce qu'annonce Twitter dans son Transparency Report. 'A compter du 23 novembre 2022, Twitter n'applique plus la politique relative aux informations trompeuses sur le covid-19', signale l'entreprise. Cette décision n'est du reste pas explicitée plus avant. Ces dernières années, Twitter avait supprimé 11.000 comptes qui propageaient de manière répétitive des informations erronées et dangereuses à propos du virus.

Le nouveau directeur de Twitter, Elon Musk, avait précédemment déjà annoncé que la liberté d'expression devait jouer un rôle important sur la plate-forme de messagerie. Reste à savoir si la décision à propos de la désinformation sur le covid y est liée. Récemment, Musk a déjà annulé plusieurs mesures prises sous le règne des anciens propriétaires. Il a ainsi levé la suspension de nombreux comptes qui avaient été bannis.

En collaboration avec Dutch IT Channel.

Voilà ce qu'annonce Twitter dans son Transparency Report. 'A compter du 23 novembre 2022, Twitter n'applique plus la politique relative aux informations trompeuses sur le covid-19', signale l'entreprise. Cette décision n'est du reste pas explicitée plus avant. Ces dernières années, Twitter avait supprimé 11.000 comptes qui propageaient de manière répétitive des informations erronées et dangereuses à propos du virus.Le nouveau directeur de Twitter, Elon Musk, avait précédemment déjà annoncé que la liberté d'expression devait jouer un rôle important sur la plate-forme de messagerie. Reste à savoir si la décision à propos de la désinformation sur le covid y est liée. Récemment, Musk a déjà annulé plusieurs mesures prises sous le règne des anciens propriétaires. Il a ainsi levé la suspension de nombreux comptes qui avaient été bannis.En collaboration avec Dutch IT Channel.