Twitter a introduit avec quelque retard son logiciel API. Les développeurs pourront ainsi mieux traiter les données de la plate-forme.

Les outils donnent aux développeurs accès aux données publiques de Twitter. Normalement, le logiciel aurait dû sortir plus tôt, mais le récent piratage de la plate-forme, par lequel les comptes de diverses personnalités ont été pris pour cible, a retardé son déploiement.

Twitter dispose depuis assez longtemps déjà d'une API (Application Programming Interface), mais elle l'a entièrement redéveloppée pour en faire une nouvelle version. Cette dernière est, selon Twitter, plus facile à utiliser par les développeurs, et permet de mieux suivre des choses comme les sondages, tweets ou fils conducteurs sur Twitter. Grâce à elle, il est aussi plus facile d'éliminer le spam (pourriel) ou d'autres éléments nocifs.

Les développeurs, qui veulent utiliser les nouveaux outils de Twitter, sont invités à se rendre sur le portail ad hoc du site.

