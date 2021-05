Twitter permet désormais à ses utilisateurs de donner un pourboire virtuel en vue de soutenir certains comptes. Les artistes, journalistes, experts et diverses instances non marchandes notamment peuvent ajouter un 'pot à pourboires' à leur profil, à condition qu'ils tweetent en anglais.

'Vous effectuez des communications sur Twitter, et nous voulons vous permettre de vous soutenir mutuellement plus facilement', écrit un productmanager de Twitter dans un message posté. Une nouvelle icône 'pot à pourboires' ('tip jar' en anglais), permet aux utilisateurs de choisir parmi des services de paiement tels Patreon, PayPal ou Venmo. Twitter même ne reçoit rien des pourboires laissés, selon le porte-parole.

Plus de personnes et de langues

Le nombre de personnes pouvant associer un pot à pourboires à un compte Twitter est toutefois provisoirement limité. En outre, il doit s'agir d'un compte où la communication d'effectue en anglais. 'Bientôt, plus de personnes pourront ajouter un pot à pourboires à leur profil, alors que nous allons aussi étendre le nombre de langues', explique le productmanager.

La plate-forme de microblogage tente d'attirer davantage d'utilisateurs et souhaite qu'ils restent plus longtemps sur Twitter. La semaine dernière, l'entreprise annonça des rentrées décevantes et une croissance plus lente du nombre d'utilisateurs.

'Vous effectuez des communications sur Twitter, et nous voulons vous permettre de vous soutenir mutuellement plus facilement', écrit un productmanager de Twitter dans un message posté. Une nouvelle icône 'pot à pourboires' ('tip jar' en anglais), permet aux utilisateurs de choisir parmi des services de paiement tels Patreon, PayPal ou Venmo. Twitter même ne reçoit rien des pourboires laissés, selon le porte-parole.Le nombre de personnes pouvant associer un pot à pourboires à un compte Twitter est toutefois provisoirement limité. En outre, il doit s'agir d'un compte où la communication d'effectue en anglais. 'Bientôt, plus de personnes pourront ajouter un pot à pourboires à leur profil, alors que nous allons aussi étendre le nombre de langues', explique le productmanager.La plate-forme de microblogage tente d'attirer davantage d'utilisateurs et souhaite qu'ils restent plus longtemps sur Twitter. La semaine dernière, l'entreprise annonça des rentrées décevantes et une croissance plus lente du nombre d'utilisateurs.