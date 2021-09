Les utilisateurs de Twitter pourront bientôt s'entretenir dans des groupes séparés avec des personnes s'intéressant à un même sujet. La plate-forme lance en effet des Communities, où des gens auront tout loisir de 'chatter' sur des thèmes aussi variés que les animaux domestiques, les soins de la peau ou l'astrologie.

La fonction Communities ressemble pas mal aux Groupes de Facebook et aux Subreddits de Reddit. Les messages y sont visibles par tout le monde, mais seuls d'autres membres du groupe peuvent réagir. Chaque groupe sur Twitter sera géré par quelques personnes qui détermineront qui y est le bienvenu et quelles règles s'appliqueront au sein du groupe.

Phase de test

Twitter a annoncé la nouvelle fonction ce jeudi. Le service de messagerie la qualifie 'd'espace de parole intime'. Actuellement, Communities se trouve encore en phase de test. La fonction est pour l'instant déployée vers un nombre limité d'utilisateurs via les versions iOS et web de Twitter. Sur Android, Communities ne peut temporairement encore qu'être vue par un public restreint ici aussi.

L'objectif est que dans les mois à venir, davantage de groupes voient le jour et que plus de personnes aient la possibilité de créer un groupe.

