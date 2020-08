Twitter aurait approché le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, pour lui montrer son intérêt au rachat des activités américaines de l'appli vidéo populaire. Voilà ce que prétendent deux sources bien informées à l'agence de presse Reuters. Des experts doutent cependant que Twitter dispose de suffisamment de moyens pour un tel rachat.

The Wall Street Journal annonçait samedi sur base des deux sources susmentionnées que les deux acteurs auraient mené des négociations provisoires sur une telle transaction. On ne sait cependant pas encore clairement si Twitter souhaite conclure un accord avec l'appli de vidéos populaire, selon le journal.

Twitter possède une capitalisation de marché de quasiment 30 milliards de dollars, soit quasiment autant que la valeur des actifs de TikTok qui doivent être vendus. Selon les sources, Twitter aurait besoin de capital supplémentaire pour financer l'accord.

Capacité d'emprunt insuffisante

'Twitter éprouvera des difficultés à rassembler les moyens financiers nécessaires pour acquérir les activités américaines de TikTok. L'entreprise ne dispose pas d'une capacité d'emprunt suffisante', a déclaré Erik Gordon, professeur à l'université du Michigan. 'Et si elle tente de constituer un groupe d'investisseurs, les conditions seront difficiles. Les actionnaires de Twitter accordent peut-être la préférence au fait que la direction de l'entreprise se concentre sur ses activités existantes', a-t-il ajouté.

L'un des actionnaires de Twitter, Silver Lake, serait prêt à aider à financer un accord possible, toujours selon l'une des sources.

Transactions interdites

Récemment encore, le président américain Donald Trump a signé un décret présidentiel interdisant sur une période de 45 jours les transactions avec ByteDance, la firme chinoise propriétaire de TikTok. Du coup, l'entreprise a annoncé envisager de se tourner vers la Justice pour contester ce décret.

Le président vient d'accepter qu'un groupe américain rachète la plate-forme, sur laquelle les utilisateurs peuvent partager de brèves vidéos. Mais cela devrait se faire avant le 15 septembre. Microsoft est par ailleurs en train de négocier avec ByteDance à propos d'un rachat.

