Jack Dorsey, fondateur et directeur de Twitter, a proclamé que le 19 juin serait un jour férié officiel et ce, pour honorer l'Emancipation Proclamation, un arrêté pris en 1862 par le président américain de l'époque, Abraham Lincoln, en vue d'émanciper des millions de personnes noires de l'esclavage aux Etats-Unis.

Sur Twitter, Dorsey annonce que son service de messagerie, conjointement avec Square, une entreprise de paiements mobiles, respectera chaque année un jour férié à des fins de 'célébration, éducation et union'. Or aux Etats-Unis, on fête la fin de l'esclavage le 19 juin. Nombre d'Américains considèrent du reste cette date comme le second jour de leur indépendance.

George Floyd

L'annonce de Dorsey tombe au moment où aux Etats-Unis, les gens descendent massivement dans la rue pour manifester contre la violence policière vis-à-vis des Américains noirs, mais aussi à l'égard du racisme suite à la mort de George Floyd. Les entreprises de médias sociaux ont du reste témoigné leur soutien au mouvement Black Lives Matter.

