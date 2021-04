Periscope, la plate-forme de diffusion live du service de messagerie Twitter, cesse d'exister. L'appli n'a jamais bénéficié d'une grande popularité et s'est avérée en outre superflue, lorsque Twitter intégra son option d'envois en direct.

Twitter avait annoncé en décembre dernier déjà la fin imminente de Periscope. 'Elle attire toujours moins d'utilisateurs, ce qui fait qu'il n'est financièrement plus possible de maintenir le service en vie', avait signalé l'entreprise à l'époque. L'appli pouvait depuis lors encore être téléchargée, mais ses utilisateurs ne pouvaient plus créer de nouveau compte. Entre-temps, Periscope est complètement supprimée des Google Play Store et Apple App Store.

Fonction Live de Twitter

Twitter avait racheté Periscope en 2015. Ses fonctions de base ont entre-temps été intégrées à la fonction Live de Twitter, qui est accessible via la petite icône de la caméra d'un nouveau 'post'. Pour les grandes entreprises et les éditeurs, il existe la solution plus professionnelle Twitter Media Studio.

