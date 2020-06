Twitter recourrait de nouveau à un système permettant de vérifier les utilisateurs. Voilà ce que confirme l'entreprise au site technologique The Verge après un message posté sur le média social. Des profils accompagnés d'une coche bleue, Twitter a établi l'identité des utilisateurs. C'est ainsi que d'autres savent que la personne à l'initiative d'un compte est bien celle qu'elle prétend être.

Jusqu'en 2017, il était possible pour tout un chacun de solliciter une coche bleue. A l'époque, un certain émoi avait été provoqué du fait qu'un compte avait reçu une coche, alors qu'il contenait des messages haineux à l'égard d'Heather Heyer, cette femme qui avait été tuée lors d'une manifestation contre le racisme à Charlottesville.

'Erronément interprété'

Twitter affirma alors que la vérification ne signifiait aucunement que l'entreprise était d'accord avec le contenu des messages, mais que telle était l'interprétation qui en était souvent faite. C'est alors que la possibilité de vérification fut supprimée pour les utilisateurs réguliers.

Plus tôt cette année déjà, les coches bleues avaient été rouvertes pour les comptes d'organisations de la santé. On ne sait pas encore quand la possibilité sera déployée de nouveau plus amplement.

