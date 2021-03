Twitter souhaite garder les utilisateurs sur son appli iOS, lorsqu'ils reproduisent des vidéos connexes.

Les vidéos déposées sur Twitter sont aussi reproduites dans l'appli mobile. Si la vidéo se trouve cependant sur YouTube, l'appli doit alors ouvrir une nouvelle fenêtre, ce que Twitter entend désormais éviter.

Quiconque utilise encore Twitter de manière classique dans son navigateur, peut depuis longtemps déjà reproduire les vidéos simplement dans la même fenêtre, mais sur un système d'exploitation mobile, cela s'avère quelque peu plus compliqué. Une nouvelle fonction devrait à présent permettre aux utilisateurs de cliquer aussi sur ces vidéos sans quitter l'appli.

D'abord pour iOS

Le système sera dans un premier temps déployé sur iOS. Il n'est pas certain que la fonction migre aussi vers Android et si oui, quand. La reproduction des vidéos dans l'appli représente l'un des différents tests auxquels Twitter va se livrer ce mois-ci. Précédemment, l'entreprise avait expérimenté également la publication de photos en qualité 4K.

