Musk est autorisé à visionner les documents de son ex-directeur Kayvon Beykpour. Quant aux documents de 21 autres responsables de Twitter que Musk voulait aussi obtenir, ils demeureront scellés.

Dans l'affaire en cours opposant Twitter et Elon Musk, le juge a conseillé à l'entreprise de messagerie de libérer les informations de l'ex-directeur Kayvon Beykpour. Musk déclare vouloir utiliser ces renseignements pour déterminer le pourcentage de comptes factices sur Twitter. Il aurait voulu également disposer des documents personnels de 21 autres responsables de Twitter, mais le juge en a décidé autrement.

Il recevra par contre bien les documents de Kaybon Beykpour, l'ancien directeur du consumer product group de Twitter. Ce dernier fut licencié en mai par l'entreprise, juste après que celle-ci ait conclu un accord de rachat avec Musk. Le milliardaire affirme que les documents de Beykpour lui sont nécessaires pour déterminer le nombre de comptes de bot et de spam sur Twitter.

Elon Musk et Twitter sont impliqués dans un combat juridique à propos du rachat de la plate-forme de messagerie. Musk avait émis une offre de 44 milliards de dollars sur Twitter, que la plate-forme avait acceptée. Mais le milliardaire se rétracta au dernier moment en accusant Twitter de ne pas avoir été transparente quant au nombre de comptes de spam et de bot sur la plate-forme. Twitter traîna alors Musk en justice, afin de le contraindre à aller jusqu'au bout du rachat. Musk réagit en accusant à son tour Twitter de fraude.

En collaboration avec Dutch IT Channel

