Twitter s'est mis à déployer le nouveau look de son desktop. Le réseau social évoquait depuis quelque temps déjà son désir de renouveler l'aspect de son site de navigation et ce, dans le but d'offrir la même convivialité de l'appli sur divers appareils.

Sur son blog, Twitter en a présenté les principales nouveautés. Le nouveau look du bureau (desktop) devrait mieux s'harmoniser avec l'appli mobile et offrir une navigation plus aisée. Les signets, listes et profil auront par exemple leur propre bouton dans la barre latérale, alors que le passage d'un compte à l'autre devrait s'avérer plus simple aussi.

En outre, on y retrouve l'onglet 'Explore' permettant de trouver des vidéos en direct et des 'moments' sur base de l'emplacement. De plus, Direct Messaging fait l'objet d'une plus grande fenêtre pour une meilleure vision.

© Twitter

Comme il sied à un 'restyling', il y a en outre des teintes supplémentaires. Twitter dispose ainsi d'un Dark Mode et de nouvelles options de couleurs thématiques. Le nouveau look sera progressivement déployé dans les semaines à venir.