Twitter bannit progressivement les comptes à contenu pornographique et ce, à la demande des autorités allemandes qui ne veulent pas que les mineurs d'âge visionnent des choses indécentes. Mais le manque d'un contrôle de l'âge joue également un rôle dans cette affaire.

Le contenu érotique sur les médias sociaux demeure un sujet épineux. Chez Meta (spécifiquement sur Facebook et Instagram), ce n'est pas autorisé. Mais sur Reddit ou Twitter, le nu ou la pornographie peuvent être montrés, ce qui n'est pas apprécié partout.

Wired fait ainsi observer que depuis fin 2020, une soixantaine de comptes ont à coup sûr déjà été fermés au public allemand, même si le nombre exact n'est pas connu. Quiconque en Allemagne souhaite visionner l'un de ces comptes, découvre qu'il est bloqué pour des raisons juridiques. C'est là l'une des rares fois qu'une plate-forme technologique en vue répond positivement à ce genre de requête.

La dite requête provient de la Deutsche Kommission für Jugendmedienschutz, à savoir la commission en charge de la protection de la jeunesse vis-à-vis des médias (librement traduit). On y affirme ne pas avoir de problèmes avec la liberté d'expression, dont fait partie le contenu érotique. Mais sans la présence d'un contrôle de l'âge, ces images peuvent être également visionnées par les plus jeunes.

Manque de transparence

Le secteur réagit en déclarant que ces blocages devraient plutôt intervenir en cas de plaintes et qu'il y a un manque de transparence sur ce qui est autorisé ou non. Le fait est que Twitter ne contrôle effectivement pas l'âge des utilisateurs, ce qui fait qu'il est impossible de limiter un compte aux mineurs. Or c'est ce que fait YouTube par exemple pour certaines vidéos explicites.

Il en résulte que le débat sur la pornographie en ligne se déplace ces derniers temps vers les médias sociaux. En Grande-Bretagne, un projet existe depuis quelques années déjà en vue d'exercer un contrôle de l'âge sur les sites pour adultes. Ce projet fut approuvé dans un premier temps, pour ne pas être appliqué ensuite, voire être carrément supprimé. Depuis la semaine dernière, on assiste cependant à une nouvelle tentative. Ici aussi, on se concentre momentanément sur les sites web pornographiques, mais le risque est grand que les médias sociaux doivent s'y conformer à terme et appliquer ce genre de contrôle.

