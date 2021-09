Twitter autorise les paiements en bitcoin des soi-disant pourboires aux influenceurs. La plate-forme en a décidé ainsi, afin de fidéliser davantage encore les esprits créatifs et les connaissances en ligne, qui utilisent la plate-forme de messagerie.

'Nous voulons que Twitter reste le meilleur emplacement pour les influenceurs désireux de communiquer avec leurs fans et d'atteindre leur public et ce, de toutes les façons qui leur conviennent', a déclaré Esther Crawford, en charge des produits chez Twitter, à des journalistes.

Selon Crawford, quelque 2 milliards de personnes ne recourent pas à des solutions traditionnelles pour effectuer leurs opérations bancaires, alors que les espèces numériques peuvent aider les utilisateurs de Twitter à gagner de l'argent. 'Les crypto-monnaies fonctionnent, tout comme Twitter, sans obstacles à l'échelle mondiale', a-t-elle ajouté.

Twitter teste depuis quelque temps déjà l'octroi de pourboires via l'appli et ce, également en bitcoin. Cette méthode de paiement est sur le point d'être déployée au niveau international pour les versions de l'appli réservées aux appareils Apple.

Précédemment déjà, le directeur de Twitter, Jack Dorsey, avait déclaré qu'il était un adepte des crypto-monnaies.

