Ce dimanche, Twitter a de nouveau accompagné d'un rectificatif un message du président américain Donald Trump. Dans ce tweet, Trump critiquait ouvertement les boîtes postales promues par les démocrates en tant qu'option pour les électeurs en novembre. Selon Twitter, le message de Trump enfreignait sa politique en matière "d'intégrité sociale et électorale".

"Donc les démocrates veulent à présent utiliser les boîtes postales, qui sont une véritable catastrophe pour la sécurité des élections! Ils le font notamment pour pouvoir voter à plusieurs reprises. En outre, qui vérifiera si ces votes ont été émis côté républicain ou démocrate? Ils ne sont pas décontaminés du corona. Une fraude à grande échelle!", affirmait Trump dimanche matin. En plus de prévoir un rectificatif, Twitter a annoncé n'avoir pas supprimé le tweet de Trump, parce que "dans l'intérêt général, il est important qu'il demeure accessible".

Dans plusieurs états, les démocrates encouragent l'utilisation de boîtes postales comme une option facile et fiable pour les électeurs qui se méfient de la façon dont la poste traitera leur vote. Des fonctionnaires républicains dans certains états se sont déjà opposés au recours aux boîtes postales.

Désinformation

Suite à la pandémie du corona, on s'attend à ce que beaucoup d'Américains votent par correspondance en novembre. Depuis quelque temps déjà, Trump affirme haut et fort qu'il n'a pas la moindre confiance dans ce type de vote, même s'il n'a aucune preuve que cela pourrait déboucher sur une fraude électorale.

En raison d'économies réalisées à la poste américaine, des doutes ont surgi quant à savoir si celle-ci pouvait faire face à ce défi logistique. Ces derniers temps, le budget de la poste est devenu le centre d'un combat politique intense entre les démocrates et les républicains.

Twitter, qui est régulièrement utilisé par Trump, lutte depuis assez longtemps déjà contre la désinformation propagée par Trump. C'est ainsi que le réseau social a déjà bloqué quelques messages de ce dernier ou les a à tout le moins accompagnés d'un rectificatif. Le président a à chaque fois exprimé son désappointement à ce sujet.

