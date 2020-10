Twillo a libéré pas moins de 3,2 milliards de dollars - en actions - pour racheter un homologue.

Twillo existe depuis 2008. L'entreprise se focalisa initialement sur l'ajout simple de texte et de voix dans des applis. A présent, elle est devenue une plate-forme de communication marketing plus vaste en matière d'e-mail, de 'chatbots', de relations avec les clients et d'identification de ceux-ci.

En rachetant Segment, l'entreprise cible davantage les données des clients. Segment permet en effet de déplacer les données de clients d'une appli vers une autre au moyen d'API, et aide ainsi aussi à identifier ces clients.

Twillo s'acquittera du rachat complètement en actions. L'objectif est que le rachat soit entériné d'ici le quatrième trimestre déjà et que Segment s'intègre ensuite à l'entreprise.

