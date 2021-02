La plate-forme d'avis Trustpilot a supprimé l'année dernière plus de 2,2 millions de faux avis. L'entreprise déclare avoir pris des mesures supplémentaires pour éviter que les consommateurs laissent sur la plate-forme des jugements inexacts.

Parmi les 2,2 millions d'avis factices, plus d'1,5 million ont été automatiquement enlevés par un logiciel de détection de fraude. En tout, les faux avis ont représenté quasiment 6 pour cent du nombre total d'évaluations postées en 2020. Il en résulte que Trustpilot a lancé quasiment 40.000 avertissements et résilié plus de 120 contrats avec des entreprises.

L'ennemi

Selon Peter Mühlmann, fondateur et directeur de Trustpilot, la popularité des avis en ligne fait en sorte que les consommateurs achètent davantage en ligne en toute confiance. 'L'ennemi, ce sont les fausses nouvelles et la désinformation. Nous allons donc continuer de déployer tous les efforts possibles pour éviter que les consommateurs soient trompés', affirme-t-il.

